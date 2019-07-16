Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.07.19 20:48

Иск "УПЦ КП" с требованием отменить ее ликвидацию будет расмотрен в упрощенном производстве, - пресс-служба суда

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая просит Окружной административный суд Киева отменить ее ликвидацию.

церковь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам, говорится в сообщении.

Как напомнили в суде, "УПЦ КП" подала иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа этого ведомства в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции устава об управлении "УПЦ КП".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП просит Окружной админсуд отменить ликвидацию патриархата

"Вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП. Суд, рассмотрев данное заявление, оставил ее без удовлетворения, поскольку истцом не доказаны и документально не подтверждены обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам, свободам, интересам и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет создал синод Киевского патриархата: "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100