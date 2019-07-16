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16.07.19 20:49

Только украинцы могут решать, какую языковую политику внедрять, - представитель Франции Ривьер на Совбезе ООН

Война в Украине унесла уже более 13 тысяч жизней и это никак не связано с законом об украинском языке, который не имеет никакого отношения к миру и безопасности, и только украинцы должны решать, какие языковые политики внедрять.

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Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совбеза по "языковому закону", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина находится в очень тяжелой ситуации в результате конфликта, который уже унес более 13 тысяч жизней. И эта ситуация никоим образом не является следствием принятия 25 апреля закона об использовании украинского языка как государственного.

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Этот закон никоим образом не угрожает международному миру и безопасности. Это лишь дело и выбор самих украинцев относительно языковых политик - способом, который соответствует европейским и международным обязательствам Украины", - заявил де Ривьер.

Франция предана территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины и никогда не признает оккупацию Крыма. Франция осуждает раздачу российских паспортов, считает ее подрывом минских договоренностей. Французский дипломат напомнил, что завтра - пятая годовщина сбивания Россией самолета рейса MH17. Франция также требует освободить моряков, как того требует международный трибунал ООН.

"За последние дни и недели уже был прогресс - и это результат действий нового Президента Зеленского", - сказал французский дипломат о дипломатических усилиях нового украинского президента по мирному урегулированию.

Он отметил, что именно по инициативе новой украинской власти уже проходит разведения сил в Станице Луганской и сказал, что "аплодирует" установлению прямых контактов между Путиным и Зеленским 11 июля и считает, что на основе этих первых признаков прогресса надо найти момент для большего доверия.

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Напомним, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного,который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.

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