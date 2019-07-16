Представитель Германии Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы"

Пятый президент Украины Петр Порошенко в твиттере отметил: "Искренне поздравляю госпожа Урсулу фон дер Ляйен - нового президента Европейской Комиссии! Сегодняшнее избрание абсолютным большинством Европейского Парламента является мощным кредитом доверия и ответственности за будущее развития Объединенной Европы. Очень надеюсь на ваше лидерство для вывода политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС на качественно новый амбициозный уровень. Объединенные мы сильнее в борьбе за нашу Европу!"