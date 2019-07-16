Зеленский и Меркель по телефону обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате в Париже, которые должны дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

Президент Украины и канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

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Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.