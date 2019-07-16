Поддерживаем Украину, призываем РФ вернуть моряков и корабли, разблокировать Азовское море, - заявление шести европейских стран после заседания Совбеза ООН

Соответствующее заявление произнес постоянный представитель Великобритании при ООН и во Всемирной торговой организации Джулиан Брейтуэйт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы как государства-члены Европейского союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, и осуждаем российскую незаконную аннексию Крыма. Мы призываем Россию безоговорочно освободить всех 24-х военнослужащих, незаконно захваченных 25 ноября (2018 года. - Ред.) во время инцидента возле Керченского пролива, и вернуть захваченные украинские суда в соответствии решению Международного трибунала по морскому праву 20 мая", - заявил постпред.

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"Мы также продолжаем призывать Россию возобновить свободу навигации в Азовском море. Мы ожидаем, что Россия немедленно прекратит подогревать конфликт (на Донбассе. – Ред.) и воздержится от действий, ставящих под угрозу реализацию минских соглашений, которые подразумевают полное возобновление контроля властей Украины над территориями, описанными в соглашении. В частности, Россия должна прекратить свою финансовую поддержку сепаратистов и прекратить выдавать паспорта украинским гражданам на Донбассе", - добавил он.

Шесть стран также заявили, что осуждают неприемлемую атаку на санитарный автомобиль возле Водяного 1 июля. Кроме того, по словам Брейтуэйта, страны осуждают действия, препятствующие или угрожающие деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, и призывают обе стороны полностью выполнять Минские соглашения и поддерживать диалог в нормандском формате и на уровне ТКГ в Минске.

"Мы поощряем участие России и Украины во встрече на уровне политических советников в нормандском формате в Париже 12 июля, также как и успешное разведение сил и средств в Станице Луганской в июле. Мы настаиваем, что Совет Безопасности должен продолжать заниматься этим вопросом, так как ситуация в Украине является предметом международного беспокойства", - сказал дипломат.

"Завтра отмечается пятая годовщина сбития рейса MH17, которое привело к смерти 298 людей. Семьи и друзья погибших заслуживают правосудия. Мы призываем все стороны, в частности Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать с JIT, а уголовное производство в Нидерландах установить ответственность за сбитие MH17 в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166", - добавил он.

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Напомним, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного,который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.