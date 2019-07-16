Зеленский уволил 22 председателей РГА в 3 областях и Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
На Хмельнитчине уволены председатели 12 РГА: Белогорской, Виньковецкой, Городецкой, Деражнянской, Дунаевецкой, Изяславской, Летичевской, Староконстантиновской, Старосинявской, Хмельницкой, Чемеровецкой, Ярмолинецкой.
На Ривненщине уволено четыре председателей РГА: Гощанской, Костопольской, Рокитнивской, Сарненской.
На Харьковщине без руководителей остались четыре РГА – Близнюковская, Валковская, Дергачевская, Первомайская.
В Киеве Зеленский уволил глав Оболонской и Печерской РГА.