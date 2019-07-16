Экстрадиция Фирташа в США может затянуться до осени, - австрийский суд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".



Как заявили, в Земельном суде Вены по уголовным делам Дмитрий Фирташ обратился в суд для возобновления дела и подал документы. Также еще не назначена дата экстрадиции Фирташа.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано. Учитывая массив информации и новых доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем решения суда вновь может быть предметом обжалования. Поэтому даже после того, как судьи примут решение в повторно открытой деле, я не думаю, что она будет завершена ", - сообщила спикер суда Кристина Зальцборн.

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Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа. Министр принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.