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16.07.19 22:33

Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

Президент Украины Владимир Зеленский ввел первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

указ

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Баканова Ивана Геннадьевича - первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

Утвердить в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Нефьодова Максима Евгеньевича - Председателя Государственной таможенной службы Украины", - говорится в документе.

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