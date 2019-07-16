Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Баканова Ивана Геннадьевича - первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

Утвердить в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Нефьодова Максима Евгеньевича - Председателя Государственной таможенной службы Украины", - говорится в документе.

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