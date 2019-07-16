Успешный обмен пленными будет результатом прямого взаимодействия между Зеленским и Путиным, - Волкер

Об этом Волкер написал своей странице в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на обмен пленными. Это будет важным шагом для создания доверия и воссоединения пленников со своими семьями", - написал Волкер.

По словам американского дипломата, если обмен состоится, это будет "результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина".

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Напоминаем, 16 июля заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко сообщил, что дипломатические советники Нормандского формата на встрече 12 июля договорились о проведении в течение месяца обмена определенного количества пленных.