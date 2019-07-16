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16.07.19 23:28

ГПУ вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича

Народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) по делу о покушении на беглого экс-президента Виктора Януковича.

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Как передает Цензор.НЕТ, повестка опубликована на сайте ГПУ.

Добкина приглашают в управление специальных расследований Генпрокуратуры 25 июля на 11.00.

В документе уточняется, что Добкин проходит по делу как свидетель.

Согласно информации в повестке, уголовное производство открыто "по факту совершения в период с 21 февраля по 22 февраля 2014 года неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на умышленное убийство бывшего президента Украины Виктора Януковича".

Повестка направлена по месту жительства Добкина в Харькове.

18 апреля 2018 года Добкин сообщил Оболонскому райсуду Киева, что 22 февраля 2014 года Янукович ему рассказал, будто на его кортеж напали около "Межигорья" и один из охранников был ранен.

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