ГПУ вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича

Как передает Цензор.НЕТ, повестка опубликована на сайте ГПУ.



Добкина приглашают в управление специальных расследований Генпрокуратуры 25 июля на 11.00.



В документе уточняется, что Добкин проходит по делу как свидетель.



Согласно информации в повестке, уголовное производство открыто "по факту совершения в период с 21 февраля по 22 февраля 2014 года неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на умышленное убийство бывшего президента Украины Виктора Януковича".



Повестка направлена по месту жительства Добкина в Харькове.



18 апреля 2018 года Добкин сообщил Оболонскому райсуду Киева, что 22 февраля 2014 года Янукович ему рассказал, будто на его кортеж напали около "Межигорья" и один из охранников был ранен.

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