Винник стал командующим сухопутными силами армии Канады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.
"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя, принял командование канадской армией", - написал посол.
Генерал-лейтенант Винник, внук українських поселенців із #Стрий, #Альберта, перейняв командування Канадської Армії: https://t.co/KjMm5dgmeN— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 14 липня 2016 р.
Назначение было утверждено 14 июля, о чем в соцсети сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поздравив Винника c назначением.
До этого времени Пол Винник (Paul Wynnyk) возглавлял военную разведку Канады.
В 2009 году он участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.
По образованию он - военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 участвовал в войне в Афганистане в составе многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.
Назначение Винника станет самым высоким достижением украинских канадцев в Сухопутных войсках Канады.