Директор МВФ Лагард написала заявление об отставке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 июля сообщила пресс-служба МВФ.



Обязанности главы Фонда до формального ухода Лагард будет исполнять Дэвид Липтон.



"Поскольку наступила большая ясность относительно процесса и времени моего выдвижения на пост президента Европейского центрального банка, я приняла решение [об отставке] в интересах МВФ, поскольку это ускорит процесс выбора моего преемника", – заявила Лагард.



2 июля Совет Евросоюза номинировал ее претендентом на должность главы ЕЦБ. Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент.





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