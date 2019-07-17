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17.07.19 00:39

Директор МВФ Лагард написала заявление об отставке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала заявление об отставке, которое вступит в силу 12 сентября.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 июля сообщила пресс-служба МВФ.

Обязанности главы Фонда до формального ухода Лагард будет исполнять Дэвид Липтон.

"Поскольку наступила большая ясность относительно процесса и времени моего выдвижения на пост президента Европейского центрального банка, я приняла решение [об отставке] в интересах МВФ, поскольку это ускорит процесс выбора моего преемника", – заявила Лагард.

2 июля Совет Евросоюза номинировал ее претендентом на должность главы ЕЦБ. Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент.

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