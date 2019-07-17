Враг за сутки 8 раз атаковал позиции ОС, применяя 120- и 82-мм минометы. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберного пулемета;

- окраины Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 2 раза:

- вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

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По данным разведки 16 июля потерь оккупантов не зафиксировано.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил три обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Марьинки - из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.



