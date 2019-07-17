Массовое отравление на свадьбе в Ривненской области: количество госпитализированных достигло 58 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 15 июля по инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области госпитализированы 8 человек (из них 3 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек).

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"По состоянию на 7 утра 17 июля в лечебных учреждениях находится 58 человек (из них 13 детей)", - сказано в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий