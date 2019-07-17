Хотим, чтобы те, кто несет ответственность за совершение этого преступления, включая командование, были названы, - родные жертв крушения MH17

Обращение родных погибших к российским властям 16 июля опубликовала "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.



"Призываем российские власти всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано; признать свою часть ответственности в уничтожении MH17; прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман", – сказано в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17

Спустя пять лет после случившегося доказано, что самолет сбила ракета, выпущенная 53-й бригадой ПВО РФ, однако российское государство все еще не признало своей причастности к трагедии, отмечают родственники пассажиров и членов экипажа рейса MH17.



"Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ. Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным", – отмечается в обращении.



Его авторы выражают надежду, что в ходе судебного разбирательства истина будет твердо установлена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat. ФОТО

"Суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий. Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия", – подчеркнули родные погибших.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

Также читайте: Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.