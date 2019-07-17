В новом учебном году школьники Киева получат электронные ученические билеты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевского Метрополитетена" в Facebook со ссылкой на КГГА.

"Все ученики заведений общего среднего образования дневной формы обучения получат электронные ученические билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева", - сказано в сообщении.

Как отметили в Департаменте образования и науки, благодаря специальному транспортному приложению в личном кабинете по билету можно будет отслеживать перемещение ребенка.

Для получения электронной услуги "Заказ ученического билета" родителям (или лицам, их заменяющим) нужно зарегистрироваться на Портале предоставления электронных услуг (https://my.kyivcity.gov.ua/), используя Квалифицированную электронную подпись (КЭП, ЭЦП) или BankID для подтверждения своих данных.

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Для того, чтобы отправить заявку на заказ билета, нужно в "личном кабинете" киевлянина внести данные своего ребенка, заполнив соответствующие поля формы и добавить фото ребенка, которое отвечает требованиям к оформлению ученического билета.

Услуга предоставляется в несколько этапов: отправленная ​​заявка попадает в заведение образования, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов.

Электронный ученический билет предоставляется за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, предварительно оплатив соответствующую услугу.

Отмечается также, что сейчас услуга предоставляется в тестовом режиме. Пользователи смогут заказать электронный ученический билет с начала 2019-2020 учебного года.