Вина РФ в катастрофе рейса МН-17 де-факто доказана, но агрессор придумывает новые версии и пытается запутать следы, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем о 298 погибших в катастрофе рейса МН-17 малайзийских авиалиний. Ровно пять лет назад боевики сбили самолет под Торезом, который находится на временно оккупированной территории. Что именно произошло в тот день пытались выяснить в течение 5 лет - и смогли", - написал он.

Данилюк напомнил, что международная следственная комиссия, в состав которой входит и Украина доказала, что самолет был сбит из ПЗРК "Бук", который принадлежит 53 зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил России. Благодаря фото и видео очевидцев, следователям удалось даже воспроизвести путь, по которому ПЗРК был доставлен на территорию Донбасса и вывезен обратно в Россию после рокового выстрела. СБУ предоставила аудиоперехват переговоров между исполнителями теракта. На записях, среди других, фигурирует одиозный полевой командир боевиков, а по совместительству - отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять лет назад российские террористы сбили рейс МН-17

"И хотя вина России де-факто доказана, агрессор придумывает все новые версии, пытается запутать следы и отвлечь внимание международного сообщества вымышленными проблемами. Например, вчера страна-агрессор инициировала заседание Совета безопасности ООН по "проблеме" украинского "языкового закона". Это очевидная попытка сместить акцент внимания накануне годовщины", - написал он.

Также Данилюк напомнил, что недавно СБУ доставила в Украину из оккупированного Донецка свидетеля трагических события июля 2014 г. Владимира Цемаха, который на момент катастрофы был командиром ПВО славянской бригады боевиков Гиркина: "В интервью одному из сепаратистских СМИ он откровенно рассказывает о катастрофе и даже подтверждает, что ракета была выпущена из ПЗРК "Бук". Кроме того, Цемах лично знал всех полевых командиров боевиков, был в курсе деталей операций и перемещения оружия. Показания задержанного станут еще одним доказательством против России и подконтрольных ей боевиков".

"Следствие еще не завершено, поэтому нам важно постоянно говорить о трагедии рейса МН-17. За информационным шумом мы не имеем права забыть прошлые трагедии", - отметил он .

"Сегодня я разделяю скорбь родных и близких погибших. Для них мы можем сделать самое главное - доказать, что Украина и Мир не оставляют такие преступления без наказания. Агрессору не избежать наказания - военные преступления не имеют срока давности", - резюмировал глава СНБО.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

Также читайте: Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.