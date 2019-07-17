Порошенко, Кучма, Кравчук: украинцы оценили кто из президентов сделал наибольший вклад в развитие государственности, - опрос "Социс"

На втором месте - Леонид Кучма и Леонид Кравчук, говорится в исследровании "Социса", передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о конкретных заслугах президентов перед государством, то респонденты в определенной степени признают вклад Леонида Кравчука и Леонида Кучмы в укрепление государственной независимости Украины, а также вклад Леонида Кучмы в укрепление и развитие украинской экономики. Наименее эффективными Леонид Кучма и Леонид Кравчук, по мнению респондентов, были в борьбе с коррупцией. Респонденты в основном не видят существенного вклада в развитие страны со стороны Виктора Ющенко и Виктора Януковича. При этом наиболее негативно оцениваются заслуги Виктора Януковича", - говорится в исследовании.

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"Большая часть респондентов признают существенный вклад Петра Порошенко в большинстве из направлений развития страны, особенно в интеграцию в Европу и в укрепление обороноспособности. За последний год оценки его заслуг заметно улучшились. Слабым местом в его работе, по мнению большинства опрошенных, была и остается борьба с коррупцией. Учитывая непродолжительный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента, респонденты в основном или не смогли оценить его вклад в развитие страны, или указывали на отсутствие такого вклада", - отмечают в "Совцисе".





Исследование проведено с 3 по 9 июля этого года совместными усилиями Института стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центра "СОЦИС". Опросы проводились на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.