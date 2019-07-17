Зеленский сегодня посетит с рабочей поездкой Николаев и Харьков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В Николаеве Глава государства ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Зеленский осмотрит покрытие участка дороги М14 (Николаев - Кропивницкий).

Кроме того, Президент посетит Николаевский судостроительный завод, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера "Украина" и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса "корвет".

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В Харькове Глава государства проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области.