СБУ засекретила дело экс-командира ПВО террористов в Снежном Цемаха. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Українських Новин".

Агентство отмечает, что ранее из открытого доступа в Едином реестре судебных решений исчезло определение Шевченковского районного суда Киева от 28 июня об избрании меры пресечения Цемаху.

СБУ в ответе не запрос не сообщило причины таких действий.

Также спецслужба отказалась ответить на вопрос, где именно и когда был задержан Цемах, сообщено ли ему о подозрении, проведен ли его медосмотр.

"Изложенные обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в уголовном производстве. В соответствии с требовании ст. 222 Уголвоного процессуального кодекса Украины и ст. 387 Уголовного кодекса Украины другие данные досудебного расследования в данное время не подлежат разглашению", - заявляет СБУ.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.