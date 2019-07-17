Порошенко не получал повесток и находится в Европарламенте, - пресс-служба

Об этом говорится в заявлении политсилы "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

Считаем показательным, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-замглавы администрации Януковича – Андрей Портнов – уже анонсировал в своем телеграмм канале "новую повестку" для Петра Порошенко. Попутно информируем, что Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте. Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность", когда пишет, что пятый Президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев", - говорится в заявлении.

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"Очевидно, здесь речь идет про пособников режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну. Нам жаль, что глава ГБР Роман Труба стал инструментом в руках подельника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - резюмиривали в партии "Европейская Солидарность".