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17.07.19 11:32

Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать в четверг внеочередное заседание ВР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - сказано в письме Президента.

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При этом знакомый с ситуацией источник рассказал, что в аппарате Верховной Рады письмо Президента зарегистрировано 17 июля.

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