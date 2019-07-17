Порошенко будет повторно вызван в качестве свидетеля, - Труба

Об этом заявил на брифинге глава ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям различных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства. Это производства от возможной легализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в работу судей. Сегодня для допроса был вызван экс-президент Петр Порошенко. Он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском", - пояснил он.

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"Петр Порошенко сегодня на допрос не явился. В этом криминальном производстве уже проведены допросы, в том числе свидетеля Сергея Тигипко, а также проведены выемки документов. В этом криминальном производстве никому не объявлено о подозрении", - уточнил Труба. - В связи с тем, что Петр Порошенко сегодня не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий", - резюмировал он.

Ранее в пресс-службе "Европейской Солидарности" отметили, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-замглавы администрации Януковича – Андрей Портнов – уже анонсировал в своем телеграмм канале "новую повестку" для Петра Порошенко. "Попутно информируем, что Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте. Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность", когда пишет, что пятый Президент должен "пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев", - говорится в заявлении. "Очевидно, здесь речь идет про пособников режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну. Нам жаль, что глава ГБР Роман Труба стал инструментом в руках подельника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", - добавили в партии.