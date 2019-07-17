Генерал Замана готовил применение армии против Майдана в 2014-ом. ДОКУМЕНТ

Иван Винник в своем сообщении в Фейсбуке напомнил, что во времена президентства Януковича генерал Замана возглавлял Генеральный штаб ВСУ.

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"ГПУ его обвиняет в государственной измене, но как и многих других обвиняемых в подобных тяжких преступлениях, Заману месяц назад решением суда освободили из-под стражи", - написал Винник, добавив, что сейчас Владимир Замана, "чтобы избежать ответственности, пытается получить депутатский мандат по списку "Силы и Чести" Смешко ".

"После побега Януковича было уничтожено много документов, что давало возможность Замане тиражировать ложь о своей "принципиальной позиции" и даже стать на несколько дней Уполномоченным по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины. Но, несмотря на это, сохранилось несколько приказов и телеграмм, подписанных начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимиром Заманой и его заместителями, которые разоблачают реальную картину незаконного использования имущества, техники и личного состава ВСУ для борьбы с собственным народом. Использование отдельных десантных подразделений генштабисты пытались маскировать под военные учения. Но правду скрыть не удалось. Приведу только 2 документа, которые свидетельствуют о реальном лице Заманы. Таких документов значительно больше, и я очень надеюсь, что следствие не будет подстраиваться под "ватную" конъюнктуру последнего времени, а даст правовую оценку антиконституционной деятельности таких заман против собственного народа. Кстати, после провала в ночь с 18 на 19 февраля 2014 так называемой "антитеррористической" операции против собственного народа, Замана попросил Януковича укрыть его от ответственности. Тот подписал указ о его назначении заместителем Секретаря СНБО Украины, где Замана некоторое время и скрывался после побега своего хозяина ", - подытожил он.



