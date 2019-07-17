САП и НАБУ поддержали антикоррупционные инициативы Зеленского: "Призываем Раду скорее принять внесенный президентом законопроект"

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, передает Цензор.НЕТ.

"По действующему законодательству после передачи в Антикоррупционный суда огромного количества уголовных производств о коррупции, возникнет ситуация, когда судьи будут перегружены и не смогут быстро принимать решения. Предложенные президентом законодательные изменения позволяют устранить эту проблему и обеспечить эффективное судебное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки. Мы призываем парламентариев проголосовать за инициативу президента Украины и как можно скорее принять соответствующий законопроект", - отметили главы НАБУ и САП.

Они подчеркнули, что, в случае непринятия законопроекта, "усилия по созданию Антикоррупционного суда как институции, призванной поставить точку в делах высокопоставленных чиновников и назначить им справедливое наказание за содеянные преступления, окажутся напрасными".

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что у Зеленского хотят в четверг, 18 июля, созвать внеочередное заседание Рады для принятия антикоррупционных инициатив.