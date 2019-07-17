Дети из Казани отравились на отдыхе в оккупированном Крыму

В Евпатории с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека - 49 детей, отдыхавших в лагере "Лучистом", и пятеро сотрудников лагеря. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Медики оценивают состояние госпитализированных как средней тяжести, угрозы их жизни нет.

По словам директора лагеря, в течение суток около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что отравившихся больше 40 человек. Дети приехали на отдых в Крым из Казани, их возраст – от семи до 17 лет.

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Сейчас лагерь перевели на сухой паек, введен режим карантина. Пищеблок закрыт, а его сотрудники отстранены от работы. Питьевую воду, пробы пищи и морскую воду на пляже, где купались дети, взяли на анализы.