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17.07.19 12:37

Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС, - Гройсман

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

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"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

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Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.

6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.

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