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17.07.19 12:44

Расследование катастрофы MH-17: представители Нидерландов и Австралии должны встретиться с РФ уже этим летом

Нидерланды, Австралия и Россия этим летом должны провести очередную встречу по расследованию катастрофы MH17.

боинг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на международном симпозиуме под названием "Пять лет после уничтожения МН17", который состоялся в Нидерландах, заявил посол Австралии Мэтью Неухаус.

"В ближайшее время появится больше новостей относительно России, потому что вскоре должна состояться очередная встреча с Россией", - сказал посол. 

Он не раскрыл никаких подробностей, лишь отметил, что очередная встреча должна состояться этим летом.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Представители Нидерландов и Австралии провели в марте первую встречу с РФ по вопросу ответственности последней за катастрофу малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году на Донбассе.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за уничтожение малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

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