Расследование катастрофы MH-17: представители Нидерландов и Австралии должны встретиться с РФ уже этим летом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на международном симпозиуме под названием "Пять лет после уничтожения МН17", который состоялся в Нидерландах, заявил посол Австралии Мэтью Неухаус.

"В ближайшее время появится больше новостей относительно России, потому что вскоре должна состояться очередная встреча с Россией", - сказал посол.

Он не раскрыл никаких подробностей, лишь отметил, что очередная встреча должна состояться этим летом.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Представители Нидерландов и Австралии провели в марте первую встречу с РФ по вопросу ответственности последней за катастрофу малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году на Донбассе.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за уничтожение малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

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