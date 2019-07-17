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17.07.19 12:46

В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - Труба

ДСледствие по поставкам некачественных бронежилетов в ВСУ продолжается и на данный момент ни единому чиновнику Минобороны не предъявлено подозрение.

труба

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Еспресо.TV

"Пока мы не подозреваем ни одно должностное лицо Минобороны в правовом смысле этого слова. Сейчас идет завершение экспертиз (технически качественного состава бронежилетов и установление суммы убытков). Также есть фигуранты уголовного производства, которые вскоре будут опрошены. После этого будут объявлены подозрения", - рассказал труба.

Он добавил, что ГБР может лишь предполагать, что к совершению преступления могут быть причастны определенные должностные лица Минобороны.

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Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

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