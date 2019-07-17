"Все, порешали", - Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА Боня и попросил его уволиться. ВИДЕО

Это произошло во время встречи президента в аэропорту Николаева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".
Один из присутствующих представителей фирмы "Эконтранс" пожаловался, что в мае обращался к и.о. главы ОГА Боню с вопросом о землеотвода, а на конец июля еще не получил ответ, а записаться на прием к нему возможно.
"Все вы знали. Вы делаете выражение лица, будто впервые это видите. Чего вы к людям как к скотам относитесь?" - сказал Зеленский.
При этом Зеленский сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.
"Вы же работаете на них! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом - я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят: Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" - сказал президент.
При этом Бонь, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил, что не планировал работать в команде президента Владимира Зеленского.
"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали" - сказал Зеленский.
"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", - ответил Бонь.
"Так пишите.", - резюмировал Зеленский.
При этом он признался, что у него еще нет кандидата на должность губернатора в Николаеве.
"Ребята, нету пока. Есть у вас хорошие парни здесь, нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес?" - спросил он у присутствующих.
Стоит отметить, что с самого начала визита между президентом Зеленским и и.о. главы Николаевской ОГА Боней возникла перепалка из-за недопуска журналистов в терминал аэропорта, куда прилетел президент.