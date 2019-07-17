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17.07.19 13:24

Мерило будет курировать направление E-Health проекта "Государство в смартфоне"

Эксперт Агентства по вопросам электронного правительства Украины Яника Мерило будет координировать направление E-Health ("Электронное здоровье") программы "Государство в смартфоне".

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского, Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-Health", - написала Яника Мерило.

Также она напомнила, что из себя представляет программа E-Health. "Электронное здоровье - это запись к врачу через интернет, электронная карта пациента, электронный рецепт, информационная система больниц, телемедицина и т.д.", - написала Мерило.

"Сейчас будет аудит, что сделано, в каком состоянии реформа E-Health, какие проблемы и насколько можно быстро их решить", - добавила Мерило.

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Напомним, президент Владимир Зеленский рассказывал о планах сделать из Украины "государство в смартфоне", когда каждый гражданин с помощью телефона сможет контролировать власть и ее действия.

Его советник Михаил Федоров также говорил о презентации проекта "Государство в смартфоне" в ближайшее время.

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