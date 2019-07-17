"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО

Об этом он рассказал во время чата на Главреде, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, люди продолжают ехать - и в Россию, и в Украину, и в Европу. Недавно общался с женщиной из Донбасса: они с мужем так бежали от войны, оказались аж в Испании, работают там. Вообще, демографическая ситуация на оккупированной части Донбасса крайне негативная. Активный слой населения в подавляющем большинстве пытается покинуть эту территорию. Поэтому в основном там остаются или коллаборационисты, которые пошли на сотрудничество с оккупационными администрациями, и за это получают "бюджетные средства", или представители 1-го и 2-го армейских корпусов, которые финансируются за счет бюджета РФ, или пожилые люди, которым не куда деваться, потому что они никому и нигде просто не нужны. И демографические прогнозы крайне негативные", - высказался чиновник.

Кроме того, Тука скептически прокомментировал те финансовые данные по поводу восстановления Донбасса, которые озвучил во время своей недавней поездки в Канаду президент Владимир Зеленский.

"Президент Зеленский во время визита в Канаду сказал, что для восстановления Донбасса потребуется около 10 млрд евро. Не знаю, откуда взялась такая цифра. Ведь нет никаких расчетов, которые бы указывали именно на такие суммы. Кто президенту "вдул в уши" такую ​​цифру - не знаю.Только сейчас начинает работать комиссия, которая будет собирать информацию об имущественных, экономических и финансовых потерях из-за событий последних пяти лет. В ответ на первый запрос мы получили от наших учреждений 1428 страниц документов об имуществе, которое осталось в Крыму и на Донбассе. Поэтому впереди еще много работы, после выполнения которой мы сможем оценить потери. Кроме того, нужно понимать, что никакого развития и цветущего Донбасса не будет до тех пор, пока Украина не вернет эту территорию под свою юрисдикцию. Без этого никто никуда не пойдет", - подытожил он.

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