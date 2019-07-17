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17.07.19 13:44

ОП инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины

Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова. В него войдут представители центральных СМИ, силовых ведомств и медиаюристы. Такие же советы предлагают создать при каждой ОГА.

ОП инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил во время экспертной совещания "Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы - общие решения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказал Тимошенко.

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ, медиаюристы и представители силовых ведомств.

Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры.

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Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА.

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