Сейчас исследуется экспертиза, согласно которой не установлено его причастие к убийствам на Майдане, - судья объяснил освобождение из-под стражи экс-беркутовца Тамтуры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Громадскому".

В частности, судья объяснил, что сейчас исследуется дополнительная баллистическая экспертиза, согласно которой не установлено, что Тамтура был причастен к убийствам и ранениям активистов на Институтской.

"Сейчас принято такое решение относительно Тамтуры, через два месяца могут быть другие данные и может измениться решение о мере пресечения. Тем не менее, он продолжает находиться в статусе обвиняемого в причастности к этому преступлению", - отметил судья.

Следующее заседание суда состоится 20 августа 2019 года. На нем защита обвиняемых экс-беркутовцев планирует объявить о допросе свидетелей защиты.

Напомним, вчера, 16 июля, экс-беркутовца Сергея Тамтуру, подозреваемого в убийстве 48 майдановцев, суд выпустил под домашний арест.

Ранее, обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева, которого обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов. отпустили под домашний арест

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