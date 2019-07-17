Кому я хочу набить лицо? Прежде всего Медведчуку, - Билецкий

Об этом политик в шутливой форме заявил 15 июля, во время программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZ TV.

Ведущий программы отметил, что у Андрея Билецкого есть разряд по боксу, и поинтересовался, с кем из украинских политиков представитель объединенных националистов предпочел бы встретиться на ринге.

В ответ Андрей Билецкий заявил, что с удовольствием набил бы лицо Виктору Медведчуку.

"Если вы спрашиваете, кому бы я хотел набить лицо, то в первую очередь это Виктор Медведчук", – сказал Билецкий.

Отметим, что представители объединенных националистов несколько раз обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием арестовать Виктора Медведчука за государственную измену. Основанием для этого требования стала попытка Виктора Медведчука провести телемост между подконтрольным ему телеканалом NewsOne и российским государственным каналом "Россия 24". Из-за протестов украинских националистов и резкой критики со стороны общественности телемост отменили. В то же время Владимир Зеленский пообещал представителям объединенных националистов принять к сведению их требование и не допустить, чтобы украинское медиапространство монополизировал человек с антиукраинской позицией.

Напомним, что Виктору Медведчуку принадлежат несколько крупных украинских телеканалов – "112", NewsOne, а недавно политик приобрел ZIK.