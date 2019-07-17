"Полковник, прекратите истерику", - Смешко ответил Гриценко

Об этом он пишет на своей странице в Facebook, инфомирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю, о каких "рогах" говорит господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику. Очередное непопадание в парламент - это не повод для истерики. Жизнь есть и вне Верховной Рады", - написал Смешко.

По мнению Смешко, Анатолий Гриценко должен "научиться проигрывать".

"Спасибо за еще один жизненный пример, который подтверждается словами Марка Туллия Цицерона: "Самая большая несправедливость - желать платы за справедливость" и "ожидать величественных поступков от мелких людей", - подытожил Смешко.

Ранее лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил об угрозах в адрес своего соратника от охранника главы партии "Сила и честь" Игоря Смешко и пообещал в случае повторения "обломать рога".

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