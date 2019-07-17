Украинско-американские отношения должны отражать позицию Президента, - помощник Зеленского о смене посла в США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Я полностью поддерживаю это решение (о смене посла Украины в США. – Ред.). Украинско-американские отношения должны отражать и учитывать позицию Президента Зеленского. Украина должна стать для США взаимовыгодным стратегическим партнёром. В этом залог нашего успеха, и у нас для этого есть все возможности, политическая воля и огромное желание. Естественно, что это всё предполагает другого человека на месте посла Украины в США", - сказал он.

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Ермак указал, что сейчас идет работа над поиском нового украинского посла в США.

"Президент очень внимательно относится к выбору кандидатур. Он не принимает хаотических решений. Президент по всем ключевым назначениям предпочитает, помимо полученной информации, провести личную встречу, понять для себя, что это за человек, уровень его профессионализма, мотивации", - отметил он.