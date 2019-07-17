Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Кузьмин не прошел испытательный срок, - Зубко

Зубко сообщил, что испытательный срок длился три месяца, в течение которых Сергей Кузьмин не смог выполнить поставленные перед ним задачи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития.

"Электронный кабинет застройщика не внедрен, реструктуризация ГАСИ не подготовлена. И самое главное - увеличение в последнее время отказов в строительстве - с 20% до 70%. Плюс - непредоставление главе ГАСИ доступа к государственной тайне в связи с представлением им ложных сведений о себе", - отметил Геннадий Зубко.

"Мы проанализировали состояние выполнения задач и ситуацию на строительном рынке, которая является катастрофической по количеству обращений и отказов. Поэтому я подготовил именно такое представление. Рассчитываю, что Кабинет Министров его рассмотрит согласно процедуре и примет соответствующее решение", - подчеркнул он.

Читайте также: До нового отопительного сезона нужно пересмотреть систему субсидий, - Зубко

Как сообщалось, правительство в конце марта 2019 года по итогам конкурса назначило главой ГАСИ Сергея Кузьмина, который с января 2016 года по конец января 2019 года возглавлял госпредприятие "Специализированная государственная экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы" ("Укргосстройэкспертиза"). На должность главы ГАСИ, помимо Кузьмина, претендовали еще три кандидата. Сам Кузьмин претендовал также на должность главы Госгеонедр.