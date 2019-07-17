Зеленский сомневается, что депутаты придут на внеочередное заседание ВР

Об этом он сказал в Николаеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"Я не уверен, что они (депутаты) придут (завтра)", - сказал он.

Других деталей он не сообщил.

Напомним, Зеленский попросил главу парламента Андрея Парубия созвать в срочном порядке заседание ВР для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации.

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