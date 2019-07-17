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17.07.19 15:47

Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: "Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица"

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид прокомментировала инициативу президента Владимира Зеленского по проведению завтра внеочередного заседания Верховной Рады.

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Об этом Сыроид написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Требование Президента о созыве внеочередного заседания после роспуска парламента - это "удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица". (Статья 153 УК)", - считает Сыроид.

Сыроид о требовании Зеленского созвать внеочередное заседание ВР: Удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица 01

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с просьбой провести в четверг, 18 июля, внеочередное заседание Верховной Рады.

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По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Руслана Рябошапки, президент хочет, чтобы депутаты одобрили его законопроекты о Высшем антикоррупционном суде, возвращении ответственности за незаконное обогащение и отсрочке для владельцев евроблях.

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