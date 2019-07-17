Полиция не покрывала подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова, - Шевченко

Полицейские сделали все, что могли сделать на тот момент в рамках действующего Уголовного процессуального кодекса. Об этом Цензор.НЕТ заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Уголовный процессуальный кодекс разрешает проводить только лишь неотложные следственные действия вне процессуального времени, то есть в ночную пору. К таким неотложным следственным действиям, проведение которых возможно без определения следственного судьи вне процессуального времени, относятся:

а) задержание подозреваемого, что в этом случае и было сделано вне процессуального времени, - в ночь с пятницы на субботу, фактически в 4:00 1 июня;

б) осмотр места происшествия, что тоже было сделано полицией ночью, т.е., не в процессуальное время, а потом продолжено уже в светлую пору суток после 6:00, поскольку в темноте могли чего-то не найти;

в) неотложный обыск в помещениях, в которых могли быть доказательства по делу, в том числе то домовладение, возле которого была стрельба, ранним утром в субботу. Но оружия там найдено не было".

Смотрите на Цензор.НЕТ: В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова появился третий подозреваемый, это не полицейский, - директор ГБР Труба. ВИДЕО

В 4:00 утра, по словам Шевченко, следственная группа полиции выяснила личности на тот момент потенциальных подозреваемых - полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

"Это - весь объем следственных действий, которые полиция провела с момента поступления информации от врача, что в теле ребенка находится какое-то инородное тело, скорее всего, что это пулевое ранение, до проведения утром уже следующего дня повторного осмотра места происшествия. Т.е., сотрудники полиции провели задержание, неотложные обыски и дважды осмотр места события - это неотложные следственные действия, и в 6 утра были проведены неотложные обыски, но оружие найдено не было", - добавил Шевченко.

Также на Цензор.НЕТ: Оружие, из которого смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, пока не нашли, - ГБР

По его словам, с момента стрельбы до задержания подозреваемых прошло достаточно много времени. Поэтому на вопрос, где находится оружие, из которого попали в мальчика, должны ответить следователи ГБР, считает Шевченко.

"Мы же могли их только задержать и содержать под стражей, что и было сделано, и провести первичные следственные действия, чтобы улики не уничтожили те же погодные условия. Все наработанные сотрудниками Национальной полиции ночью с 31 мая на 1 июня материалы мы сразу же передали в руки следователям ГБР, как и самих подозреваемых, - сказал Шевченко. - Если же ГБР все-таки найдет нарушения в их действиях, полицейские будут отвечать перед законом".

Напомним, 2 июня 2019 года двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Читайте также: Родные 5-летнего Кирилла Тлявова, убитого в Переяславе-Хмельницком, обратились к Зеленскому

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.