Созданы правовые условия для справедливого судебного рассмотрения уголовных дел против исполнителей в деле МН17, - Зеркаль

Об этом написала в Facebook замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

Замглавы МИД также сравнила трагедию сбитого MH17 с терактом над Локерби, когда над Шотландией в 1988 году взорвали Боинг-747-12.

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"В трагедии МН17 проступает все больше аналогий с Локерби. Понадобилось 15 лет прежде, чем Ливия признала свою ответственность и выплатила компенсации за взорванный самолет Pan Am 103. Были использованы все возможные инструменты - расследование, суды, международные договоры, резолюции Совета Безопасности и тому подобное. Все это время государство отрицало свою причастность, препятствовало правосудию над исполнителями и делала все, чтобы самой уйти от ответственности. Россия сознательно избрала такую ​​же стратегию по сбитому самолету МН17. В течение этих 5 лет мы видим со стороны РФ только вето и блокирования решений, игнорирование запросов о правовой помощи, разработку фальшивых теорий и пр. Следовательно российская стратегия - а приори проигрышная. Единственное, на что может рассчитывать РФ, - это на какие-то ошибки и недостатки в ходе расследований и судебных процессов. Поэтому Россия так упорно тиражирует политические заявления малайзийских политиков. Но при этом не замечает, что правоохранительные органы Малайзии активно работают в рамках следствия. Эти 5 лет расследования в условиях противодействия со стороны РФ научили нас как не допускать ошибок", - заявила Зеркаль.

"Все государства, пострадавшие от уничтожения самолета МН17, конструктивно сотрудничают. Ведется тщательное и независимое следствие. Созданы правовые условия для справедливого и качественного судебного рассмотрения уголовных дел против исполнителей. Используются все международно-правовые механизмы привлечения к государственной ответственности России. Это сложно, но стоит того. Справедливость будет восстановлена. Россия осознает это и знает, что не сможет ее избежать", - резюмировала она.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.