Зеленский предложил в качестве эксперимента направить в Николаевский аэропорт диспетчеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Президент поинтересовался у гендиректора аэропорта Федора Барны, сколько нужно средств и какие сроки достройки, какой пассажиропоток. Руководитель аэропорта отметил, что последними были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности из-за нехватки диспетчеров. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ответил, что диспетчеров не направляют именно из-за отсутствия загрузки и четких графиков регулярного авиасообщения. Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период – для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, вызывающая много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств. Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы - судебные дела в отношении фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.

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Присутствующие журналисты и активисты призвали Президента помочь, чтобы было проведено расследование относительно использования средств на ремонт аэропорта. Кроме того, отмечалось, что в области существует проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.

"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни при чем и пришли в первый раз. Почему вы к людям относитесь, как к скотам?.. Все говорят, что Николаев бандитский город. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", - обратился к присутствующим николаевским чиновникам Президент.

Напомним, что сегодня, 17 июля, Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с однодневной рабочей поездкой в ​​Николаевскую и Харьковскую области.

Во время визита Президент Владимир Зеленский попросил и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня уволиться по собственному желанию.

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