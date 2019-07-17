Заблокирована схема незаконных пассажирских перевозок в "ЛНР", - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес житель Луганска, который имеет лицензию на осуществление международных пассажирских перевозок с бессрочным сроком действия, выданную в 2013 году. Позже злоумышленник зарегистрировался как субъект хозяйствования, получил разрешительные документы в "Министерство транспорта ЛНР".

Для организации нелегальных перевозок он привлек двух жителей Киева. Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через временно неконтролируемый украинской властью участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска.

Также задокументированы факты предоставления организатором материальной поддержки незаконным вооруженным формированием террористической организации "ЛНР". В частности, предоставлялись транспортные средства для перевозки боевиков и платились "налоги и сборы" в бюджет псевдогосударственного образования.

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Правоохранители провели в Киеве санкционированные следственные действия в жилых и нежилых помещениях и транспортных средствах фигурантов уголовного производства. По результатам обысков изъята документация и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность злоумышленников к организации незаконных перевозок.

Сейчас трем соучастникам противоправной схемы объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, наложен арест на транспортное средство, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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