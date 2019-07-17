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17.07.19 18:25

Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко. ДОКУМЕНТ

В полиции зарегистрировали дело из-за подкупа избирателей на 94 избирательном округе в пользу кандидата Игоря Кононенко, депутата ВР 8-го созыва и близкого соратника экс-президента Петра Порошенко. Игорь Кононенко баллотируется в Раду по 94 мажоритарному округу, в который входят Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

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Об этом сообщил журналист Александр Дубинский в Facebook, который также баллотируется в народные депутаты на этом округе в качестве мажоритарщика от партии "Слуга народа".

Он сообщил, что сегодня граждане с Васильковского района написали заявление в Нацполицию по факту того, что им последнюю неделю предлагали по две тысячи гривень за голосование на парламентских выборах за кандидата-самовыдвиженца Игоря Кононенко.

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Эту информацию подтверждает и соответствующий документ, который появился в распоряжении УНИАН.

Полиция открыла уголовное производство из-за подкупа избирателей 94 округа в пользу нардепа Кононенко 01

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