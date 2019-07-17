Визит главы венгерского МИД Сийярто на Закарпатье в разгар избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом на своей странице в Фейсбук заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Это грубое нарушение украинского законодательства, которое прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях. Визит состоялся, несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов.

Венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как партнеру, к ее суверенитету и законам. Добрый сосед, которым Венгрия постоянно представляет себя на международных площадках, так себя не ведет", - написала чиновница.

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Климпуш-Цинцадзе констатировала, что все попытки Украины наладить диалог с Венгрией, основываясь на взаимопонимании и уважении, наталкивались фактически на язык ультиматумов.

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