В Украине необходимо установить экологические посты, - "Экопатруль"

"Мы решили как общественное формирование, как люди, которые занимаются правонарушениями, потому что мы работаем в полях. Мы не можем потом с правоохранительными органами ничего сделать, потому что у нас нет данных, мы не можем начислять убыток. Мы хотим это объединить на едином ресурсе вместе с другими субъектами экологического мониторинга и предоставить возможность общественности использовать эти данные", - говорит Татьяна Лампика, председатель общественного формирования "Экопатруль", - сообщает 112.

В настоящее время предприятия, которые занимаются мониторингом экологической ситуации, делают это исключительно по собственной инициативе, заявили на круглом столе.

Как сообщалось ранее, во время визита президента Зеленского в Кривой Рог экологические активисты обратили его внимание на проблемы экологии.