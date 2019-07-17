Суд в Москве продлил арест на три месяца последней группе украинских моряков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными.
Во время заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, приложение Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и две резолюции ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.
Ранее 17 июля суд в Москве продлил арест на три месяца, до 24 октября, третьей группе моряков - Юрию Безъязычному, Юрию Будзило, Владимиру Лесному, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру.
Также суд продлил арест на три месяца второй группе украинцев: представителю СБУ Василию Сороке и шести украинским морякам - Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулиби и Виктору Беспальченко.
Кроме того, суд продлил арест на три месяца первой группе украинцев - представителю СБУ Андрей Драчу и пяти морякам - Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Сергею Попову.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Читайте также: "Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".