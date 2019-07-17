МИД: Решение суда в Москве о продлении ареста 24 украинских моряков обостряет спор между Россией и Украиной

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 года 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года. (…) Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом.
В МИД напомнили, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей. Невыполнение обязательства Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих является нарушением этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву.
В заявлении также указано, что Украина выражает благодарность своим международным партнерам за их солидарность в ее борьбе за освобождение украинских военнослужащих и военно-морских судов.
Напомним, 17 июля Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до 24 и 26 октября 2019 года 24 украинских моряков, арестованных в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Читайте также: "Россия подготовила нам ловушку", - Климкин о российском варианте освобождения моряков
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".