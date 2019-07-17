МИД: Решение суда в Москве о продлении ареста 24 украинских моряков обостряет спор между Россией и Украиной

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 года 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года. (…) Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом.

В МИД напомнили, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей. Невыполнение обязательства Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих является нарушением этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении также указано, что Украина выражает благодарность своим международным партнерам за их солидарность в ее борьбе за освобождение украинских военнослужащих и военно-морских судов.

Напомним, 17 июля Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до 24 и 26 октября 2019 года 24 украинских моряков, арестованных в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".