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17.07.19 18:07

Чиновник Управления организации таможенного контроля ГФС задержан на взятке 1,6 тыс. долл., - ГБР. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали во время получения взятки одного из начальников отдела Департамента организации таможенного контроля и оформления ГФС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник Управления организации таможенного контроля ГФС задержан на взятке 1,6 тыс. долл., - ГБР 01

По предварительной информации: налоговик с использованием посредника наладил схему вымогательства и получения взяток в размере 1,2 евро за каждую пачку сигарет, переправленную в страны Европейского Союза международным почтовым каналом. 

Налоговика задержали при получении взятки в сумме 1 250 долларов. Перед этим он уже получил 350 долларов.

Чиновник Управления организации таможенного контроля ГФС задержан на взятке 1,6 тыс. долл., - ГБР 02

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Чиновник Управления организации таможенного контроля ГФС задержан на взятке 1,6 тыс. долл., - ГБР 03
Чиновник Управления организации таможенного контроля ГФС задержан на взятке 1,6 тыс. долл., - ГБР 04

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. З68 Уголовного кодекса Украины ( принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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